بالوثيقة.. توسعة مقاعد القبول في الدراسات العليا

2020/11/22 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقتها على توسعة مقاعد القبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2020- 2021.

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