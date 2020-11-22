اعتقال مجموعة ارهابية اغتالت مفوضا في المرور شرق الفلوجة 

2020/11/22 | 17:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الانبار، الاحد، باعتقال مجموعة ارهابية نفذت عملية اغتيال منتسب شرق مدينة الفلوجة .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة”.

وأضاف، أن “الحملة نفذت اثر ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجد جميع افراد المجموعة الارهابية التي اغتالت قبل ثلاثة ايام مفوض مديرية مرور الانبار احمد خلف اثناء تمتعه بإجازته في منطقة الجنابيين وسط قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة”.

وأوضح، أن “العملية أسفرت عن اعتقال كافة عناصر المجموعة الارهابية وعددهم اربعة 4 إرهابيين”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقلين الى احدى مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجرائم التي ارتكبها افراد المجموعة الارهابية”.

يذكر ان مجموعة ارهابية تتكون من اربعة اشخاص اقتحموا قبل ثلاثة ايام منزل مفوض المرور احمد خلف واقتادهم وعجلته المدنية ثم قاموا بتصفيته وحرق عجلته”.



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