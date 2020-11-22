العراق.. الاطاحة بشبكة تزوير في هيئة التقاعد تكلف الدولة 30 مليار دينار شهريا

2020/11/22 | 17:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة، مؤلفة من 29 متهم (موظفين ومعقبين)، يقومون بعمليات تحايل على القانون كلفت الدولة اكثر من ثلاثين مليار دينار شهريا تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، انه "بمتابعة شخصية واشراف مباشر من قبل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من 29 متهم (موظفين ومعقبين) في الهيئة العامة للتقاعد".

وأوضح البيان، ان الشبكة "تقوم بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى (8 ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى (260 مليون دينار عراقي) دون استحقاق قانوني".

وأضاف، انه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات" .

وأشار البيان إلى انه "سيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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