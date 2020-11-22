الكاظمي يجتمع بلجنة ’بناء المدارس’: استعدادات مكثفة لإطلاق مشروع بناء 7 آلاف مدرسة جديدة

2020/11/22 | 17:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مع اللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، بدء مشروع بناء 7 آلاف مدرسة جديدة.



وذكر بيان لرئيس مجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد"، مضيفا أن "المشروع يتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية".

وتابع البيان، "سيكفل المشروع معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن "تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية".

ووجّه الكاظمي "بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية".

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