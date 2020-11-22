2020/11/22 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مديرية شرطة السليمانية اليوم الأحد، بمعلومات عن طفلين تم العثور عليهما وسط المدينة منذ نحو شهرين.

مديرية الشرطة وخلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، طالبت المواطنين الادلاء بمعلومات عن طفلين تم العثور عليهما منذ نحو شهرين وسط المدينة.

واضافت: ان الاطفال وهما يأسماء (زهراء ويوسف) يعيشان في الوقت الحالي في دار الأيتام وسط السليمانية، ويبلغان من العمر سنتان و3 سنوات، مبينة انه عُثر عليهما في الـ 16 من ايلول 2020 في اسواق المدينة.

وطالبت من ذوي الطفلين او من لديه المعلومات عنهما الاتصال بدار الايتام بمنطقة بكرجو في مدينة السليمانية او الاتصال بارقام الهواتف التالية:

0533194011 مديرية شرطة السليمانية

104 شرطة النجدة

105 شرطة مكافحة الاجرام

PUKmedia ترجمة‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السليمانية تطالب بمعلومات عن طفلين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السليمانية تطالب بمعلومات عن طفلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).