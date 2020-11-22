شرطة السليمانية تطالب بمعلومات عن طفلين

مديرية الشرطة وخلال بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، طالبت المواطنين الادلاء بمعلومات عن طفلين تم العثور عليهما منذ نحو شهرين وسط المدينة.
واضافت: ان الاطفال وهما يأسماء (زهراء ويوسف) يعيشان في الوقت الحالي في دار الأيتام وسط السليمانية، ويبلغان من العمر سنتان و3 سنوات، مبينة انه عُثر عليهما في الـ 16 من ايلول 2020 في اسواق المدينة.
وطالبت من ذوي الطفلين او من لديه المعلومات عنهما الاتصال بدار الايتام بمنطقة بكرجو في مدينة السليمانية او الاتصال بارقام الهواتف التالية:
0533194011 مديرية شرطة السليمانية
104 شرطة النجدة
105 شرطة مكافحة الاجرام
PUKmedia ترجمة
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