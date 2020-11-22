افضل طريقة لارتداء الكمامة.. الجانب الابيض ام الازرق؟

2020/11/22 | 17:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا حول طريقة ارتداء الكمامة واي جانب يكون في الخارج عندما يكون الشخص سليما، لافتين الى ان الجهة البيضاء مسؤولة عن الفلترة او التعقيم.

وبهذا الصدد، اوضح الدكتور محمود سامي الاختصاصي بجراحة الانف والاذن والحنجرة لـPUKmedia: ان اهم شيء في ارتداء الكمامة، التأكد من ملامستها الوجه من جميع جوانبها وعدم السماح لاي فراغ، مؤكدا، عدم وجود اي فرق بارتداء الكمامة من اي جانب، الازرق كان ام الابيض.

واضاف: ان كمامة الاطباء هي الوحيدة التي تختلف من اجل حماية المريض وليس الطبيب، مشيرا الى ان افضل انواع الكمامات هي N95 ضد عدوى الاصابة بفايروس كورونا.

واكد ان ارتداء اي جانب من الكمامة يعتبر صحيحا بشرط ضبتها بصورة صحيحة على الانف والفم لتجنب الاصابة بالفايروس.

PUKmedia خاص‌

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