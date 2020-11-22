الغزي: مبادرة البنك المركزي لتميول المشاريع ستنعش الاقتصاد العراقي

2020/11/22 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاحد، ان مبادرة البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية.

وقال بيان للامانة تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استناداً إلى توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاقتصاد العراقي وتشجيع حركة الاستثمار وتشغيل الأيادي العاملة في العراق، ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن تخصيص مبلغ (5) ترليون دينار عراقي، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية.”

وأكد الغزي خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (38) الخاص بتمويل المشاريع، بحسب البيان، أن “المبادرة ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية في شتى المجالات، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد”.

وناقش المجتمعون، “الآليات الخاصة بمنح القروض الكبيرة والميسرة، عبر المصارف الحكومية، لإنشاء المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، في عموم المحافظات، وتعديل الصيغة النهائية لتلك الآليات، لغرض إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها”.

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