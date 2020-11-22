2020/11/22 | 17:23 - المصدر: عين العراق

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تحذيرات..



داعش يخطط لمهاجمة القوات العراقية في خمس محافظات

كشفت مصادر امنية رفيعة، اليوم الاحد، عن مخطط لتنظيم داعش يتضمن لمهاجمة القطعات الامنية في 5 محافظات، مشيرة في ذات الوقت إلى تسلل انتحاريين الى الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر الذي لم يكشف اسمه لدواعٍ امنية، إن "اجتماعا كبيرا عقدته قيادات داعش في منطقة "الثرثار" في الانبار للتحضير لهجمات مباغتة وكمائن خاطفة لاستهداف القطعات الامنية والحشد الشعبي والعشائري في المحافظات الغربية الثلاث وديالى وكركوك".

وأضاف بحسب تسريبات استخبارية دقيقة، أن "داعش وجه عناصره وخلاياه بشن هجمات خاطفة تبدأ من حدود قضاء الكرمة في الانبار وصولاً الى شمالي ديالى دون اي مواجهات مع الاجهزة الامنية واعتماد الهجمات الليلية المباغتة باسلحة قنص حديثة ومتطورة لا تملكها الاجهزة الامنية".

وبين المصدر، ان "عناصر داعش لم تشتبك مباشرة مع القطعات الامنية ولم تلجأ للمواجهات المباشرة منذ اكثر من عامين وان 95% من الهجمات "ليلية".

وفي سياق متصل كشف مصدر امني في كركوك عن استنفار امني في مناطق قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك واطرافه بحثا عن اثنين من الانتحاريين تسللا الى مناطق القضاء لشن هجمات انتحارية,

وقال المصدر، أن "تحصينات وتعزيزات اضافية انتشرت في عموم محيط المقار الامنية والاهداف الحيوية في الحويجة تحسبا لاي هجوم انتحاري "دون ان يدلي باي تفاصيل اخرى".

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