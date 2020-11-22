العراق يعلن استكمال الإجراءات المالية واللوجستية للحصول على لقاح كورونا

2020/11/22 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن وزير وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاحد، تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية، للحصول على لقاح كورونا. وقال التميمي، في تصريحات صحفيةة تابعتها (بغداد اليوم) ان "الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة لغاية الآن"، مشيرا الى ان "جهود الوزارة مستنفرة ومستمرة منذ أشهر، وهناك طفرة نوعيَّة في القدرات التشخيصيّة والعلاجيَّة".وتابع "إذ تمكنا من تحقيق نسب شفاء عالية على المستوى العالمي وتقليل أعداد الوفيات بين المصابين بجائحة كورونا الى حدٍ بعيد، ولا يزال العمل مستمراً، لكننا نحتاج الى تعاون المواطنين معنا، والالتزام الحقيقي بتوجيهات الوزارة، فضلاً عن ذلك فهناك إجراءات حسب المستجدات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات اللجان الصحية والاستشارية المرتبطة بوزارة الصحة، وإنَّ القرار النهائي يكون للجنة العليا وحسب ما يستجد في الواقع للبلاد".وبخصوص آخر تفاصيل التعاقدات العراقيَّة مع شركات إنتاج اللقاحات العالميَّة، اكد الوزير ان "وزارته متواصلة مع كلِّ الشركات، وكلِّ الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات وتنتظر إقرارها من قبل التحالف الدولي للقاحات،".واشار الى ان "اللجنة المختصة في الوزارة أعلنت تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية وحسب المعايير المعتمدة عالمياً، بانتظار إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي".

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