الكاظمي يوجـه بمعالجة التلكؤات في مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حاليا / موسع

2020/11/22 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بمعالجة التلكؤات في مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً،وأن يجري تجاوز العقبات والروتين خدمة للطلبة وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية.واكد الكاظمي ، خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق ، ضرورة أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية.كما جرت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء 7 آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية ، حيث سيكفل المشروع معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية"./انتهى5

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