الصحة العراقية: 1766 إصابة و33 وفاة جديدة بالكورونا

2020/11/22 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاحد، تسجيل 2412 حالة شفاء من كورونا يقابلها 1766 اصابة جديدة و33 وفاة في عموم مناطق البلاد....

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