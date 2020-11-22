صحيفة أمريكية: صبر الحزب الجمهوري نفد من تكتيكات ترامب

2020/11/22 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

بدأ صبر النواب الجمهوريين ينفد من جهود الرئيس ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات التي فشلت في كسب التأييد في القضائي أو الإعلامي.

لم يدعم فريق ترامب القانوني حتى الآن مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات على نطاق واسع بأدلة كافية لإقناع المسؤولين الجمهوريين في الكونغرس وفي الولايات الرئيسية بأن لديهم أي ميزة، بحسب ما ذكرت صحيفة “TheHill” الأمريكية.

بدلاً من ذلك، يقر عدد متزايد من الجمهوريين علنًا بأن جو بايدن من المرجح أن يكون الرئيس المقبل ويدعون إدارة ترامب لبدء تبادل المعلومات الاستخباراتية وغيرها من التحولات للسماح بنقل سلس للسلطة، بحسب الصحيفة.

وأصدر السناتور لامار ألكسندر الجمهوري من تينيسي، والمقرب من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوري، يوم الجمعة بيانًا أكد فيه أن بايدن “لديه فرصة جيدة جدًا” ليكون الرئيس القادم ويحث الإدارة “لتزويد فريق بايدن بجميع مواد الانتقال والموارد والاجتماعات اللازمة لضمان انتقال سلس”.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إلقاء كلمة في إطار حملته الإنتخابية في مطار توسون الدولي، ولاية أريزونا، الولايات المتحدة، 19 أكتوبر 2020

أكد ألكساندر، رئيس لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، على أهمية استعداد الرئيس المقبل لتوزيع لقاح متوقع لـ COVID-19، بحسب الصحيفة.

وقال: “إن النقل السريع والمنظم أو إعادة التأكيد على السلطة بعد الانتخابات الرئاسية هو الرمز الأكثر ديمومة لديمقراطيتنا”.

قال النائب فريد أبتون الجمهوري أيضا، وهو مشرع مخضرم من ولاية ميشيغان، يوم الجمعة: “لا أرى أي دليل على وجود تزوير من شأنه أن يقلب 150 ألف صوت”، في إشارة إلى هامش فوز بايدن في ميشيغان.

ويقول منتقدو ترامب إن رفضه الاعتراف بالنتيجة ستترتب عليه آثار خطيرة على الأمن القومي وعلى مواجهة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 250 ألفا بالولايات المتحدة.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن الجمهوري ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق. انتهى25س

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