ايران تتوعد اسرائيل لضرب دورها

2020/11/22 | 17:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

بعد أيام من شن إسرائيل ضربات جوية على الجيش السوري وأهداف تابعة لوحدات إيرانية شبه عسكرية في سوريا.

توعدت إيران، اليوم الأحد، بهزيمة أي محاولة إسرائيلية للنيل من دورها في سوريا، وقالت إن عصر هجمات الكر والفر في سوريا من جانب إسرائيل قد انتهى

وسبق أن شنت إسرائيل، التي تعتبر طهران أكبر خط...

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