2020/11/22 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، زيادة الخزين المائي في بحيرة حمرين بعد مرور 24 ساعة على تدفق السيول.

وقال مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي لـ /المعلومة/، ان “تدفق السيول صوب بحيرة حمرين شرقي السعدية من خلال الوديان ونهر ديالى اسهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في خزينها خلال الساعات 24 الماضية بما يزيد الامال في ادامة الموسم الصيفي القادم دون اي اشكالات”.

واضاف، ان “السيول هي الاولى من نوعها خلال الموسم الحالي وسط توقعات بان تشهد الاسابيع المقبلة موجات امطار غزيرة اخرى وبالتالي تدفق المزيد من السيول”، مؤكدا بان “الخزين الفعلي للبحيرة يبلغ ملياري و400 مليون م/3 ويمكن ان تصل الى اكبر من هذه المناسيب ما يستوعب اي موجات سيول قادمة سواء من الوديات او نهر ديالى”.

وتعد بحيرة حمرين الخزين الاستراتيجي الاكبر في ديالى وهي تؤمن المياه لاكثر من 70% من مناطق المحافظة سواء للاغراض الزراعية او محطات الاسالة”.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة خزين “بحيرة حمرين” بعد مرور 24 ساعة فقط على تدفق السيول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة خزين “بحيرة حمرين” بعد مرور 24 ساعة فقط على تدفق السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).