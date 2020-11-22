الصحة العالمية تحذر أوروبا من موجة كورونا “القاتلة”

2020/11/22 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من موجة ثالثة من تفشي وباء كورونا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

المنظمة أكدت في بيان أن تقاعس بعض الحكومات عن القيام بما يلزم من إجراءات وتكرار الأخطاء السابقة سيقود إلى موجة ثالثة وصفها بالقاتلة والخطيرة في أوائل عام ألفين وواحد وعشرين، مشيرة إلى أن بعض الحكومات لم تعمل على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف الماضي بعد السيطرة على الموجة الأولى.

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