وثيقة .. القضاء يطلب من النزاهة التحقيق بشبهات فساد في مقبرة النجف الجديدة

2020/11/22 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت محكمة استئناف النجف، مكتب تحقيقات النزاهة في المحافظة بفتح تحقيق بشأن هدر أموال في مشروع مقبرة وادي السلام الجديدة.

وتضمنت وثيقة صادرة عن المحكمة، طلبا إلى مكتب تحقيقات النزاهة في النجف، لفتح تحقيق عاجل بخصوص قضية فساد وهدر للمال العام في مشروع مقبرة النجف الجديدة.



يذكر ان محافظة النجف خصصت المقبرة الجديدة لدفن ضحايا فيروس كورونا.

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