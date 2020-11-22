التعادل الايجبي يحسم لقاء الكهرباء ونفط البصرة

2020/11/22 | 17:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء يتعادلُ مع نفط البصرة بهدف..أحرز للكهرباء أموري عيدان في الدقيقة (٥٠)، ولنفط البصرة أحمد فرحان في الدقيقة (٦٠).

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