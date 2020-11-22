وزير الصحة يبحث مع السفير التركي سبل التعاون في مجابهة كورونا

2020/11/22 | 17:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز:بغداد} بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، يوم الاحد، مع السفير التركي فاتح يلدز، سبل التعاون في مجال مجابهة كورونا.

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