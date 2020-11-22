من دون خطوات عملية.. مجموعة العشرين تتعهد بـ

2020/11/22 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلهجة توافقية ومن دون خطوات ملموسة، تعهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل كل ما يلزم لضمان التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد، وفقا لمسودة إعلان ختامي لقمتهم الافتراضية التي تنظمها السعودية.

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