استقدام مدير عام سابق لدائرة صحة الديوانية على خلفية شكوى أحد النواب

2020/11/22 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة عن

صدور أمر استقدامٍ لمديرٍ عامٍّ سابقٍ

لصحَّة محافظة الديوانيَّـة؛ مُبيّنةً

أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة شكوى

مُقدّمةٍ من قبل أحد أعضاء مجلس

النُّوَّاب.

دائرة التحقيقات

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