قد تكون قاتلة.. الصحة العالمية تحذر الدول الأوروبية من موجة جديدة لكورونا

2020/11/22 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الأحد، تحذيرا للدول الأوروبية من أن

موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد قد

تكون "قاتلة" وستقدم بعد أشهر فقط.

ونقلت "رويترز" عن ديفيد نابارو مبعوث

منظمة الصحة العالمية ا

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