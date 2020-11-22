الداخلية تفكك شبكة تزوير بهيئة التقاعد تكلف الخزينة أكثر من 30 مليارا شهرياً

2020/11/22 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت وزارة الداخلية القبض على شبكة تزوير كبيرة في هيئة التقاعد العامة، على اثر جرائم تحايل وتزوير تكلف الدولة اكثر من ثلاثين مليار دينار شهريا تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.

وذكر بيان للوزارة ان وكالة الاستخبارات تمكنت من اختراق وتفكيك الشبكة المؤلفة من تسعة وعشرين متهما بين موظف ومعقب، وأضاف البيان ان المتهمين اقدموا على عمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى ثمانية ملايين دينار وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى مئتين وستين مليون دينار دون استحقاق قانوني .

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