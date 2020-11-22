2020/11/22 | 17:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 28 دقیقة

450 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

طالب أمين عام حركة إنجاز، باقر الزبيدي، الاحد، بتشكيل لجان خاصة تتألف من مختصين في وزارات التخطيط والمالية والبلديات وشؤون المحافظات، والخروج بنتائج عن أسباب غرق الشوارع ودور المواطنين، ومكاشفة الشعب بحقيقة من هو المسؤول عن هذا الدمار الذي أغرق العراق.

وقال الزبيدي، في منشور على حسابه بـ"الفيسبوك" اطلع عليه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 تشرين الثاني 2020): "بالأمس وأنا أراقب غزارة المطر الذي تساقط بما يقارب (70 ملم) خلال ساعات، وكنت أقلب في صفحات كتاب (السياسية المالية) أمعنت النظر في الموازنات الإنفجارية التي خصصتها وزارة المالية، خاصة (من عام 2011 إلى 2014) وعلى مدى السنوات المنصرمة واللاحقة للطرق والجسور وأمانة بغداد ومشاريع ماء الرصافة ومشروع قناة الجيش ! ورؤساء الوزراء (المسؤول التنفيذي عن السياسات العامة للدولة) ووزراء البلديات والمحافظين وأمناء العاصمة منذ عام 1980 وإلى يومنا هذا، مطالبين بالكشف عن ما قدموه من خطط عمل ومتابعة ومبالغ صرفت وبددت لتنفيذ هذه الخطط".

وأضاف: "وهل أنجز شيء منها على أرض الواقع..؟ ومن هو المسؤول الحقيقي عن كارثة غرق الشوارع ودور المواطنين، ودخول مياه الأمطار إلى غرف منامهم في بغداد والبصرة وباقي المحافظات".

وتابع: "أطالب بتشكيل لجان خاصة على غرار (لجنة مكافحة الفساد) تتألف من مختصين في وزارات التخطيط والمالية والبلديات وشؤون المحافظات، والخروج بنتائج، ومكاشفة الشعب بحقيقة من هو المسؤول عن هذا الدمار الذي أغرق العراق؟".

وأرفق الزبيدي في ختام تدوينته الصورة ادناه:-

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزبيدي في اشارة إلى حقبة المالكي: موازنات إنفجارية خصصت للمشاريع) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزبيدي في اشارة إلى حقبة المالكي: موازنات إنفجارية خصصت للمشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).