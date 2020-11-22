الكعبي يدعو التعليم العالي الى إعادة النظر بالأجور الدراسية للتعليم الموازي والمسائي

2020/11/22 | 17:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاحد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر بالأجور الدراسية للتعليم الموازي والمسائي.

وقال الكعبي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بإعادة النظر بكافة الرسوم الدراسية المفروضة على طلبة التعليم الموازي والمسائي لتخفيف العبء عن كاهل العوائل والعمل بشكل جماعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا العزيز”.

واضاف الكعبي ان “هناك مطالب كثيرة تلقيناها من قبل الطلبة وذويهم يلتمسون تخفيض أجور الدراسات المسائية والتعليم الموازي وذلك بسبب الظروف التي يمر بها البلد من أزمة اقتصادية وصحية وهنا من المهم ان تعمل وزارة التعليم على إعادة النظر بهذه الرسوم التي تشكل عبء ثقيل على بعض العوائل”.

وتابع ان “العام الدراسي الماضي اعتمد نظام التعليم عن بعد، وهنا من غير المنطقي استحصال ذات الرسوم وان جرى تخفيضها بنسب معينة لكنها بقت عالية وذات الظروف مستمرة حتى وقتنا الراهن”، داعيا الجميع الى “التكاتف لذات الهدف لكي نتجاوز هذه المحنة”.

واكد الكعبي، انه “لذات الامر ينطبق على الجامعات الأهلية، وعلينا ان نعمل جميعا لمصلحة أبنائنا الطلبة والمسيرة العلمية لبلدنا”.

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