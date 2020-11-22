الصدر: إذا توصلت الى إمكانية وصول رئيس وزراء ’صدري’ فسأدعم خوض التيار للانتخابات

2020/11/22 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رهن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، دعمه للتيار بخوض الانتخابات، بإمكانية وصول رئيس وزراء ’صدري’.



وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (22 تشرين الثاني 2020)، "إن بقي وبقيت الحياة..



سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء وبالتالي سأتمكن بمعونتهم".

وأضاف، "كما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل سأقرر خوضكم للانتخابات، فالسبب الذي أدى الى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي وما ذلك إلا لنخلص العراق من (الفساد) و (التبعية) و (الانحراف)".

ودعا قائلاً: "فيا أيها الأحبة إن الدين والمذهب والوطن في خطر..



وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وختم الصدر تدوينته بثلاث وسوم "#عراق الانبياء_والأولياء، #عراق_الصدرين، #عراق_المرجعية".

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