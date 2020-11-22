2020/11/22 | 17:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء الإتحادي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، على ضرورة ان تكون المدراس الجديدة بتصاميم ضمن الطراز الحديث وملائمة للبيئة العراقية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتمع اليوم الأحد، باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق".

واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، يتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية".

واكد المكتب، أن المشروع "سيتكفل معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، حسب البيان، على أن "تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية"، مشيرا الى انه وجّه بـ"معالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية".

PUKmedia عن مكتب اعلام رئيس الوزراء‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: معالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: معالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).