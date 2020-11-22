الإسباني أريناس يحرز لقب بطولة العالم

2020/11/22 | 18:05 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أحرز الإسباني ألبرت أريناس لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو 3"، رغم حلوله الأحد في المركز الـ 12 لجائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الأخيرة هذا الموسم.

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