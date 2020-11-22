مانشستر سيتي يتراجع عن ضم ميسي

2020/11/22 | 18:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قالت مراسلة شبكة "سكاي سبورت"، خلال التغطية الإخبارية لأخبار برشلونة اليوم الأحد، إن مانشستر سيتي، لن يقدم عرضا للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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