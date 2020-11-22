السلطة الفلسطينية تعيد فتح مكاتب التنسيق مع إسرائيل أمام المواطنين

2020/11/22 | 18:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان الأحد، عودة العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية ابتداء من الاثنين، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عودة التنسيق الأمني.

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