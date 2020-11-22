2020/11/22 | 18:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن المباشرة بجمع تواقيع لإقالة محافظ البنك المركزي العراقي لعدم قناعة المجلس بالأجوبة المقدمة خلال الاستضافة.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان لوكالة / المعلومة/، ان “الاجوبة التي قدمها محافظ البنك المركزي العراقي خلال استضافته في المجلس لم تكن مقنعة”.

واضاف ان “هناك تحركات تجري لجمع تواقيع لاستجواب المحافظ واقالته خلال جلسات البرلمان المقبلة على خلفية الاجوبة التي قدمها”.

واوضح كوجر ان “الامر سيتم بعد جمع العدد القانوني من التواقيع التي تسمح بموافقة الرئاسة على استجوابه داخل المجلس”.

وشهد العراق في الاونة الاخيرة ازمات مالية خانقة اثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد ، فيما عزا خبرا الاقتصاد ذلك الى فشل السياسة الاقتصادية الريعية التي تنتهجها الدولة.انتهى25و

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