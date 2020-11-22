رئيس الوزراء العراقي يناقش الخطوات التنفيذية لمشروع بناء 7 آلاف مبنى مدرسي جديد

2020/11/22 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اجتمع رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق.وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء 7 آلاف مبنى مدرسي جديد …

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