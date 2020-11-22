أمانة الوزراء العراقي تناقش مبادرة المركزي لتمويل المشاريع بـ5 تريليونات دينار

2020/11/22 | 18:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، آليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي التي تتضمن تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار عراقي، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية؛ استناداً إلى توجهات الحكومة …

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