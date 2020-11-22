بالفيديو .. الكاظمي يجتمع بلجنة بناء المدارس لمناقشة مشروع بناء 7 آلاف مدرسة

2020/11/22 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإزالة العقبات لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد.

واوصى الكاظمي خلال اجتماعه باللجنة العليا لبناء المدارس اوصى أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث ووفقاً للاحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية، وبحسب بيان حكومي فان المشروع يتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع الصين.

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