المرصد السوري: مقتل 14 مسلحا بينهم عراقيون في غارات على البوكمال

2020/11/22 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل أربعة عشر مسلحا بينهم عراقيون وأفغان في ضربات جوية مجهولة استهدفت مواقع عسكرية في منطقة البوكمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الحربية شنت أكثر عشر غارات على مواقع فصائل مسلحة في ريف مدينة البوكمال المحاذية للحدود العراقية، ما أسفر عن مقتل ثمانية عراقيين وستة أفغان على الأقل بالإضافة إلى تدمير مركزين لتلك المجموعات وعدد من الآليات العسكرية.

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