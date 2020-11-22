أمانة مجلس الوزراء تناقش مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الاقتصادية

2020/11/22 | 18:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، آلية مبادرة البنك المركزي لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية. وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً إلى توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاقتصاد العراقي وتشجيع حركة الاستثمار وتشغيل الأيادي العاملة في العراق، ناقشت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آليات بتفعيل مبادرة …

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