الصدر يغرد بشأن قسمه ومشاركته بالانتخابات

2020/11/22 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، بشأن الانتخابات وقسمه بعدم خوضها.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع تويتر، “إن بقيت وبقيت الحياة..



سأتابع الأحداث عن كثب وبدقة..



فإن وجدت أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية (صدرية) في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من إكمال مشروع الإصلاح من الداخل “.

واضاف الصدر” سأقرر خوضكم للانتخابات، فالسبب الذي أدى الى قسمي بعدم الخوض بالانتخابات سيزول وأكون في حل من قسمي وما ذلك إلا لنخلص العراق من (الفساد) و (التبعية) و (الانحراف)”.

وتابع الصدر “أيها الأحبة إن الدين والمذهب والوطن في خطر..



وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

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