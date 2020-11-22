الكاظمي يوجه بتعجيل رفع الضغط عن العملية التربوية

2020/11/22 | 18:17 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اليوم

فوتو: المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاحد، بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حاليا، مشددا على أن تكون تصاميم المدارس المقرر تنفيذها ضمن مذكرات التفاهم مع الصين من الطراز الحديث، ووفقا للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد، ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية".

وأضاف، ان "المشروع سيكفل معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يسمى المشروع (المدارس النموذجية)".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، "على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقا للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية".

وتابع البيان، كما "وجه بمعالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حاليا، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلا في رفع الضغط عن العملية التربوية".

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