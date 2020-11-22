2020/11/22 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت بخشان توفيق مديرة مخيم آشتي للنازحين في السليمانية يوم الاحد، عودة 200 عائلة نازحة الى مناطقهم الاصلية.

وقالت توفيق في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مخيم آشتي في ناحية عربت يضم حاليا، 1855 عائلة نازحة، لافتة الى ان 200 عائلة عادت مؤخرا الى مناطقهم الاصلية واغلبهم من محافظة صلاح الدين.

واضاف: ان المخيم يضم نازجين من الموصل وشنكال ومناطق وسط وجنوب العراق، مشيرة الى ان اوضاعهم المعيشية جيدة، وضرورة توفير الوقود الى المخيم خلال فصل الشتاء القارص.

واكدت ان المخيم سيبقى مفتوحا لحين مغادرة جميع النازحين الى مناطقهم

PUKmedia خاص‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. عودة النازحين الى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. عودة النازحين الى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).