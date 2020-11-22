منظمة الصحة تحذّر أوروبا من موجة ثالثة لـكورونا أوائل 2021

2020/11/22 | 18:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

توقع ديفيد نابارو، مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس «كورونا»، موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021 إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

وقال نابارو في مقابلة مع صحف سويسرية: «لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف نابارو، وهو بريطاني الجنسية أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017: «الآن نواجه الموجة الثانية.



إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل».

وشهدت أوروبا انخفاضاً لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حالياً، فسجلت ألمانيا وفرنسا أمس (السبت)، معاً ارتفاعاً بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يومياً، بينما سجلت تركيا رقماً قياسياً بلغ 5 آلاف و532 إصابة جديدة.



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