الأسد يصدر مرسوما بتسمية وزير جديد للخارجية خلفا لوليد المعلم

2020/11/22 | 18:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له.

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