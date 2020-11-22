بالوثائق.. اسماء المتقدمين لشراء قطع الاراضي من الاعمار الاسكان

2020/11/22 | 18:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسماء المتقدمين في مقر الوزارة لشراء قطع اراضي ليوم 10 - 9 - 2020 وفق المادة 25/ ثالثاً من قانون 21 لسنة 2013 لبيع وايجار اموال الدولة، بعد الموافقة الاولية لوزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة (نازنين محمد وسو) على معاملاتهم ..علماً بانه سيتم لاحقا تصديق المعاملات كافة إذا كانت مستوفية للشروط القانونية.

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