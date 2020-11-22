2020/11/22 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح رئيس الجهود الحكومية الأميركية لتطوير لقاح كورونا، الطبيب منصف السلاوي، أن أول جرعة سيتلقاها أميركيون من اللقاح ستكون في 11 ديسمبر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلاوي يكشف موعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأميركيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلاوي يكشف موعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأميركيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).