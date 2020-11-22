ايران تسجل 475 حالة وفاة بكورونا وأكثر من 13 ألف إصابة جديدة

2020/11/22 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما

سادات لاري، اليوم الاحد، تسجيل 13053

إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 475

شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري في موقفه

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