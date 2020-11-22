نينوى..مطالبات بتعزيز تواجد الحشد الشعبي في هذه المناطق

2020/11/22 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

طالب رئيس مجلس توحيد عشائر نينوى وطبان الرماحي، الأحد، بتعزيز تواجد الحشد الشعبي جنوب الموصل، بسبب تحركات داعش الإرهابي خلال الأيام الماضية.

وقال الرماحي لـ /المعلومة/ إنه “يجب الاستعانة بالحشد الشعبي لضمان استقرار المنطقة، وضبط تحركات داعش الإرهابية، خاصة وأنها باتت تتواصل مع مناطق نفوذها في جبل قراجوغ بمخمور ومنطقة الجزيرة أيضا”.

وأضاف أن “جنوب الموصل منطقة واسعة وممتدة مع محافظة صلاح الدين وماحصل يوم أمس في قرية المسحك بقضاء الشرقاط أثار الهلع والخوف لدى سكان حمام العليل والقيارة والشورة وباقي المناطق من احتمالية وقوع هجمات أخرى لداعش على مناطقهم”.

وبين أن “أهالي مناطق جنوب الموصل يطالبون بتكثيف وجود الحشد الشعبي، لآنها القوة الضاربة القادرة على صد هجمات داعش الإرهابية والوقوف تجاه مخططاتها، التي تهدف للنيل من استقرار المناطق المحررة”.



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