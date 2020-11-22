الوقف السني يعلن التريث في محاضر الفك والعزل للاوقاف الدينية

2020/11/22 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن ديوان الوقف السني في بيان صحفي، اليوم الاحد، التريث بمحاضر الفك والعزل للاوقاف الدينية حتى يتوصل الوقفين السني والشيعي الى صيغة اتفاق مرضية ونصفة ومقنعة ولا تجحف حق احد ولا تبخسه ولا تظلمه، مع الاخذ بجميع الملاحظات المقدمة او التي سيقدمها المكلفون لانجاز هذا الملف.

وادناه نص بيان الوقف السني :-

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بالوثيقة..



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