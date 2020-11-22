توطين رواتب موظفي الإقليم: نائب يعلن جمع تواقيع 117 نائباً لتمرير المشروع

2020/11/22 | 18:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن نواب كرد، الاحد، عن جمع تواقيع أكثر من 117 نائباً لتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان، ود...

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