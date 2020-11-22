نواب: توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان دخل حيز التشريع

2020/11/22 | 18:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد نواب كورد، الأحد، بان موضوع توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان تمت مناقشته بشكل جاد، وان المشروع قطع مراحل متقدمة ودخل حيز التشريع، بعد جمع تواقيع 117 نائبا، كما أعلنوا تأييدهم للقانون الذي من شأنه حل مشكلة رواتب الموظفين.

وذكر النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية، بمجلس النواب، أحمد حاجي رشيد، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (22 تشرين الثاني 2020)، إن "موضوع توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان تمت مناقشته بشكل جاد، وخصوصا بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي".

وأضاف رشيد، أنه "تم جمع تواقيع أكثر من 117 نائبا لهذا المشروع، فضلا عن جمع تواقيع أكثر من 150 ألف موظف كمرحلة أولى على هذا المقترح".

وتابع، أن "المشروع دخل حيز التشريع، بعد جمع التواقيع، والآن يتعامل معه كمقترح مشروع قانون، ومن صلاحية البرلمان تقديم مقترح مشاريع القوانين، وبعد ذلك يجب البدء بالحوار مع الحكومة، كون المشروع له تبعات مالية، ومن ثم المضي بالقانون".

وأوضح النائب، أن "كل ما يشاع على أن هذا المشروع سيضر بإقليم كوردستان، غير دقيق لكون المشروع من شأنه حل مشكلة رواتب الموظفين"، مؤكدا أن "هذا مخرج لحل مشكلة الرواتب".

وبين، أن "النواب الكرد في مجلس النواب الاتحادي ينتظرون منذ عامين التوصل إلى اتفاق، من أجل إبعاد مسألة رواتب الموظفين عن هذه المخاوف".

وزاد رشيد، أن "مشكلة تأخر وعدم صرف رواتب موظفي الإقليم تتكرر بشكل مستمر بسبب عدم التزام إقليم كوردستان بالالتزامات المالية الواجبة عليه، وعندها مسألة رواتب الموظفين الذي نعتبره خطا أحمر دخلت في مرحلة التهديد والمخاوف والقطع والمسائل الأخرى".

من جهته ذكر رئيس كتلة المستقبل النيابية، سركوت شمس الدين، أن "هذا المشروع استراتيجي وتم تبنيه من قبل أغلب مجموعة نواب مشاركين في صياغة ووضع قانون توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأردف شمس الدين، أن "القانون قطع مراحل متقدمة، وهناك 117 نائبا من الكتل الرئيسة في مجلس النواب العراقي، أعلنوا تأييدهم للقانون، فضلا عن الأحزاب الرئيسة".

وأشار إلى أن "القانون سيأخذ إجراءاته القانونية، ويصبح جزءا من الموازنة، ويمكن إيجاد مخرج قانوني للمشروع".

وأكد شمس الدين، أن "هذا المشروع جاد، وفيه مصلحة لمواطني وموظفي إقليم كوردستان، وله تأثير مباشر في إنهاء المشاكل بين أربيل وبغداد، الذي يدفع المواطن وحده ضريبتها".

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