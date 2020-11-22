تكليف قائد جديد للفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية

2020/11/22 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بتكليف العميد محمد عبد الوهاب سكر لقيادة الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "محمد عبد الوهاب كلف قائدا للفرقة السادسة لقوات الشرطة الاحادية بدلا من اللواء ركن حافظ حليس"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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