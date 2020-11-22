رابرين.. إجراء عملية جراحية نادرة لطفل

2020/11/22 | 18:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذ قسم الطوارئ في مستشفى رانية التعليمي، طفلا ابتلع جسما غريبا في عملية جراحية نادرة تجرى لأول مرة.

وقالت مديرية صحة رابرين في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الأحد: ان قسم الطورائ في مستشفى رانية التعليمي انقذ طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات ابتلع عملة معدنية (250 ريال) خلال عملية جراحية، مبينة ان العملة المعدنية كانت مستقرة في مريء الطفل.

واضافت: ان حالة الطفل مستقرة الآن، مبينة ان هكذا نوع من العمليات تجرى لأول مرة.

PUKmedia خاص‌

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