لقاح كورونا… تحديد موعد رسمي لمنح اول جرعة

2020/11/22 | 18:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

رجح رئيس الجهود الحكومية الأميركية لتطوير لقاح كورونا، الطبيب منصف السلاوي، أن أول جرعة سيتلقاها الأميركيون من اللقاح ستكون في 11 ديسمبر المقبل.

وأضاف في حديثه لشبكة “سي إن إن” إلى أنه في حال الموافقة على أي من اللقاحات من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، يمكن للشركات طرحه في اليوم التالي مباشرة.

وأضاف أن الخطة في مواجهة كورونا، تقضي بشحن اللقاح خلال 24 ساعة من حصول أي من الشركات على الموافقات الرسمية، “وهو ما اتوقعه بين 11 إلى 12 ديسمبر”.

وقدمت شركتا فايزر وبيونتيك، الجمعة الماضية، طلب ترخيص عاجل للقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حيث فرضت السلطات قيودا جديدة لاحتواء الجائحة.

وأعلن وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، الجمعة، أن شركة موديرنا الأميركية التي تعمل كذلك على تطوير وتوزيع لقاح مضاد لكورونا على نطاق واسع، قد تقدم من جهتها طلبا مماثلا.

وقال تحالف فايزر-بيونتيك وشركة موديرنا في الأيام الماضية إن لقاحيهما فعالان بنسبة 95 في المئة، الأمر الذي كان كافيا لبث التفاؤل في العالم حيث حجزت الحكومات بالفعل حصصها من ملايين الجرعات.

وحجزت حتى الآن مئات ملايين الجرعات حول العالم.



لكن أعلنت عدد من الحكومات أن الجرعات ستوجه بداية إلى الطواقم الطبية والأشخاص الأكثر هشاشة من الناحية الصحية، وسيكون على البقية الانتظار بضعة أشهر.

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